Янукович не виключає, що Регіони візьмуть у списки людей з інших партій

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що до виборчого списку Партії регіонів увійдуть представники інших політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Разом з тим, прем`єр відзначив, що на сьогоднішній день партія ще не приступала до формування таких списків і не ухвалювала рішення про проведення дострокових виборів.

За його словами, якщо ця робота проводитиметься, то всі рішення ухвалюватимуться колегіальним органом – політрадою.

«Природно, у мене буде своя точка зору, і я її висловлюватиму», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на питання про можливість внесення до списку партії політиків, рейтинги яких на сьогоднішній день падають, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Ті люди, які дискредитували себе якимсь чином, звісно, не входитимуть до списків. А ті люди, які працювали на державу і на український народ і виконували завдання… увійдуть до списків після того, коли їх запропонують регіональні партійні організації».