Герман: стосунки Януковича і Ахметова не всім дано зрозуміти

Народний депутат V скликання від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН називає міфом розмови про розкол усередині Партії регіонів.

Про це вона сказала в інтерв`ю газеті «Дело», коментуючи чутки про розкол у відносинах між прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і одним із лідерів партії Рінатом АХМЕТОВИМ.

Г.ГЕРМАН високо оцінила Р.АХМЕТОВА: «Я дуже поважаю Ріната. Він імпонує мені як стильний, модерний політик і дуже скромна людина. Знаєте, при його можливостях бути настільки скромним і з величезною пошаною говорити і ставитися до людей може далеко не кожен. У спілкуванні він всіляко підкреслює, що співрозмовник для нього багато значить. В цьому відношенні я йому трішки заздрю».

Говорячи про нібито розкол у Партії регіонів, Г.ГЕРМАН назвала великим міфом чутки про нестиковки або незадоволення усередині партії. «Я досить близько перебуваю біля цих людей (Р.АХМЕТОВА і В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) і бачу, що кожне важливе рішення завжди обговорюється і приймається тільки після спільного обговорення», - сказала вона.

За її словами, Р.АХМЕТОВ з величезною пошаною ставиться до В.ЯНУКОВИЧА. «Між цими людьми існують відносини, які не всім дано зрозуміти. Їх багато що об`єднує, вони багато що пройшли і пережили. Можливо, десь у глибині душі й існує певне суперництво, але я його ніколи не бачила. Рінат Леонідович ставиться до Віктора Федоровича як до старшого товариша», - підкреслила Г.ГЕРМАН.