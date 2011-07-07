Тимошенко заявила Кірєєву черговий відвід

Колишня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє судді Печерського районного суду Києва Родіону КІРЄЄВУ черговий відвід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час судового засідання у справі проти неї щодо незаконного підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Я хочу заявити відвід судді КІРЄЄВУ, оскільки є сумнів в об’єктивності судді. Я вважаю, що пан КІРЄЄВ є в цьому процесі суб’єктивним, упередженим і залежним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що Р.КІРЄЄВ лише два роки працює суддею, тому вона сумнівається, що він має достатній фаховий рівень і досвід, щоб розглядати її справу.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати, щоб прийняти рішення за клопотанням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про відвід судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА.

За словами судді Р.КІРЄЄВА, рішення за клопотанням буде оголошено о 11.20.