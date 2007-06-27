Мороз і Янукович обговорюють можливість подовження нинішньої сесії ВР

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорюють можливість подовження нинішньої сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції СПУ Василь ВОЛГА.

На запитання, чому депутати сьогодні не стали розглядати питання внесення змін до Конституції, яке планувалося другим у порядку денному засідання ВР, В.ВОЛГА відповів, що зараз проходять переговори О.МОРОЗА і В.ЯНУКОВИЧА.

За його словами, вони обговорюють можливість внесення змін до Конституції, зокрема, підтримки відповідного законопроекту, внесеного О.МОРОЗОМ, а також продовження нинішньої сесії парламенту.

«Я думаю, зараз будемо домовлятися про те, що ми робимо перерву до 16 липня. До цього ведеться у Партії регіонів обговорення цих змін, і з 16 липня ми повертаємось до голосування», - сказав В.ВОЛГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, фракція Партії регіонів не голосуватиме за включення до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання ВР законопроекту про внесення змін до Конституції.

За словами депутата 5-го скликання Володимира ФАЛЬКА, зазначивши, що таким є рішення фракції. За його словами, такі законопроекти не можна приймати «з бухти барахти». Даний законопроект має бути доопрацьований, і тоді його може розглянути парламент, наголосив В.ФАЛЬКО.