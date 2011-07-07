Макаренка й Шепітька випустили за «співпрацю зі слідством»?

Колишній голова Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО і колишній начальник відділу Київської регіональної митниці Тарас ШЕПІТЬКО були відпущені судом з-під варти завдяки їхній співпраці зі слідством.

Про це пише газета «Сегодня» (№145 від 7.07.2011 р.) з посиланням на свої джерела в Генеральній прокуратурі України.

«Джерело в Генпрокуратурі повідомило нас, що МАКАРЕНКО і ШЕПІТЬКО вже тривалий час співробітничають із слідством, надають докладні свідчення, зокрема що стосуються ТИМОШЕНКО (втім, адвокат МАКАРЕНКА спростовує, що його підзахисного випустили завдяки операції зі слідством). Немає в прокуратурі також даних, що вони збираються кудись виїхати. Тому ГПУ не стала подавати апеляцію на рішення суду про звільнення їх з-під варти», - пише газета.

При цьому в публікації указується, що «суд грунтувався на проханнях адвокатів, стані здоров'я підслідних, а також на тому, що за МАКАРЕНКА просила група російських адміралів як за колишнього командира підводного човна».

Разом з тим, за даними газети, колишнього заступника голови «Нафтогазу України» Ігоря ДІДЕНКА суд залишив під вартою через те, що він має можливість втекти закордон. «Джерело в Генпрокуратурі повідомило, що в ДІДЕНКА є реальний «коридор» для втечі в Іспанію. А там, за прикладом ДАНИЛИШИНА, він може попросити притулок, мотивуючи «політичним підгрунтям»справу. Тому його залишили під вартою», - йдеться в публікації.

Як повідомляв УНІАН, колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА і А.МАКАРЕНКА звинувачують у неправомірному митному оформленні природного газу.

І.ДІДЕНКО був затриманий 9 липня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про спричинення збитків Україні за підсумками розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Ця справа об'єднана в одне виробництво разом з кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини стосовно А.МАКАРЕНКА.

У цій справі, окрім І.ДІДЕНКА і А.МАКАРЕНКА, звинувачення були пред'явлені й іншим посадовцям, які працювали з ними, – Т.ШЕПІТЬКУ, Сергію ГАРЯЧОМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСЬКОМУ.

5 липня Апеляційний суд Києва звільнив А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням поважних осіб про їх звільнення, поганим станом здоров'я А.МАКАРЕНКА і наявністю в Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

У той же час суд відмовив захисту І.ДІДЕНКА змінити йому запобіжні заходи, мотивувавши своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО має посвідку на проживання в Іспанії, а також тим, що він може на свободі вплинути на проведення слідчих дій проти нього.