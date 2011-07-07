Верховна Рада вирішила сьогодні працювати до «переможного кінця»

Верховна Рада України сьогодні працюватиме доти, доки не розгляне всі питання, включені до порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 228 народних депутатів із 369, зареєстрованих в сесійній залі.

На вечірньому засідання парламент планує ухвалити в цілому закон про пенсійну реформу, до розгляду якого у другому читанні подано 1100 поправок.

Крім того, Верховна Рада на годину скоротила обідню перерву між ранковим та вечірнім пленарними засіданнями. Перерва триватиме не з 14.00 до 16.00, а з 15.00 до 16.00.