Закрити сесію Мороз планує о 13-тій годині
12:11, 27 червня 2007Політика
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У ВР прийдуть члени Кабміну
Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що закриття сесії парламенту планується на 13-ту годину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні парламенту.
О.МОРОЗ також повідомив, що у цій церемонії візьмуть участь члени Кабінету міністрів.
Зараз у парламенті оголошено планову перерву до 12.30.
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