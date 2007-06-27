Закрити сесію Мороз планує о 13-тій годині

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що закриття сесії парламенту планується на 13-ту годину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні парламенту.

О.МОРОЗ також повідомив, що у цій церемонії візьмуть участь члени Кабінету міністрів.

Зараз у парламенті оголошено планову перерву до 12.30.