Кабмін визнав штат Черновецького роздутим, а роботу - неефективною

Урядова комісія визнала роботу Київської міської державної адміністрації неефективною, а штат заступників мера - «роздутим».

Про це повідомляє газета «Дело», посилаючись на записку робочої групи Кабінету Міністрів, що є в її розпорядженні.

«Роздутий штат мерії зацікавив Кабмін. Урядова комісія порахувала, що кількість посад заступників у Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в три рази більше, ніж їх було у попереднього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА», - пише газета.

На думку робочої групи, Київ - найдорожчий за утриманням місцевих органів самоврядування серед українських міст.

Перевіряючі також дійшли висновку, що в столичній адміністрації і штат співробітників роздутий в 2,5 раза. Крім того, робоча група виявила «неефективну роботу більшості управлінь». Управління часто дублюють функції один одного або наділені незаконними повноваженнями.

На думку першого заступника міністра економіки, керівника робочої групи Сергія РОМАНЮКА, службові обов`язки заступників мера чітко не розподілені і прописані під конкретну людину. Наприклад, за першим заступником мера Анатолієм ГОЛУБЧЕНКОМ закріпили шість структурних підрозділів. Заступнику голови КМДА Ірені КІЛЬЧИЦЬКІЙ доручили курирувати вісім відділів. Водночас заступники мера Анатолій МУХОВИКОВ і Михайло ГОЛИЦЯ відповідають тільки за очолювані ними управління, пише газета.

«Дело» відзначає, що до роботи самого мера у урядової комісії також багато питань. Вони підрахували, що за час роботи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді голови міськадміністрації тільки 1% його розпоряджень стосувався розвитку міста і 7% - проблем галузей. Решта більш як 90% розпоряджень регулювали технічні питання - наприклад, дозволи на переобладнання приміщень і виділення адресної допомоги. За даними робочої групи, мерія також порушила законодавство при нарахуванні надбавок за високі досягнення в роботі. Зокрема, надбавки в розмірі 100% зарплати одержали вісім новопризначених голів районних держадміністрацій без будь-якого аргументування.

Газета також дає реакцію мерії з цього приводу. «Ті, хто готували цей звіт, не розібралися в повноваженнях і законодавстві», - вважає один із заступників мера Володимир ГОЛОВАЧ.

Проте з джерел в муніципалітеті стало відомо, пише газета, що адміністрація сприйняла зауваження робочої групи всерйоз. Розбиратися з фактами порушень, наведеними в звіті робочої групи, будуть Олесь ДОВГИЙ, Денис БАСС, Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, Віктор ПАДАЛКА і Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ.