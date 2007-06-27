Як живеться віце-прем`єру Табачнику (фоторепортаж з Конча-Заспи)

"Українська правда"зробила чергову спробу співставити зарплати урядовців і рівень їх життя. На цей раз "жертвою" стала людина, в компетенції якої весь соціальний пакет, - віце-прем`єр-міністр України Дмитро Табачник.

Чиновник базується на дамбі в районі Конча-Заспи. Це – "найелітніші" українські території, куди повертається з роботи додому політична знать.

Якщо асфальт оберігає охорона і надпис "Приватна власність", то з іншого боку садибу Табачника оточує вода. Тож кореспондент УП озброївся човном, веслами і фотоапаратом, щоб дізнатися про побутові хвилинки щастя гуманітарного віце-прем`єра.

Територія, на якій розміщено житло урядовця, викликає захоплення. Вона справді величезна – не менше гектара зелених газонів, розкішних верб і ялинок.

Півострів віце-прем`єра омиває вода одного з каналів, який поєднує Дніпро і дамбу. На території Табачника розташовано три будинки – тут живуть сам чиновник з братом та їхній батько.

Перший маєток з червоної цегли нагадує резиденції в елітних районах Лондона.

Другий будинок розташований по центру і домінує на цій території – він швидше подібний до американських палаців.

Третій будинок – найменший, і за деревами його побачити складніше. Але видно, що він стоїть під черепицею, оштукатурений і пофарбований у жовтий колір. Прикрасою третього будинку є простора веранда.

У вівторок після засідання Кабміну кореспондент "Української правди" передав Табачнику запит щодо декларації про доходи урядовця. Прочитавши його, урядовець мовчки розвернувся і пішов. На запитання, чи зможе він якось прояснити свою точку зору, Табачник відповів: "Я це коментувати не буду. В мене немає такої можливості".

Українська правда