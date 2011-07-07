В Апеляційному суді кажуть, що компромату на Кірєєва в них немає

В Апеляційному суді Київської області спростовують інформацію про те, що суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ виносив завідомо неправомірні рішення і звільняв винних від покарання.

Про це у коментарі УНІАН заявив заступник голови Апеляційного суду Київської області Євген ЛІТВІНОВ.

«В Апеляційному суді Київської області немає інформації про ухвалення суддею Печерського районного суду Києва Родіоном КІРЄЄВИМ неправосудних рішень. Таким чином, Апеляційний суд Київської області заявляє, що інформація, що суддя КІРЄЄВ нібито виносив завідомо неправомірні рішення, не відповідає дійсності. Також не відповідає дійсності інформація, що суддя КІРЄЄВ звільняв від покарання винних осіб. Усі особи, про яких йшла мова на засіданні Печерського суду, визнані винними саме суддею КІРЄЄВИМ», - повідомив Є.ЛІТВІНОВ.

За його словами, до функцій Апеляційного суду Київської області належить перевірка законності винесених рішень місцевими судами області (де раніше працював суддя Р.КІРЄЄВ - УНІАН) при надходженні апеляційної скарги учасників процесу (прокурора, потерпілих тощо).

«Стосовно обвинувачення судді КІРЄЄВА, яке пролунало сьогодні у Печерському суді Києва про те, що він нібито «виносив неправосудні рішення» та нібито «покривав керівників наркобізнесу», то ця інформація не відповідає дійсності», - сказав заступник голови Апеляційного суду Київської області.

«Закриття кримінальних справ за ст. 75 Кримінального кодексу України (звільнення винного з іспитовим терміном на строк до 3 років), у чому також обвинувачують суддю КІРЄЄВА, відповідає нормам діючого законодавства і є поширеною практикою не лише в Україні, а й в багатьох інших країнах. Звинувачення судді у винесенні судових рішень із застосуванням ст. 75 КК України, що це нібито є «усвідомлена корупція» - голослівне. Такі ж звинувачення можна пред’явити всім іншим суддям України, які виносили рішення із застосуванням даної норми закону. Тому подібні звинувачення є безпідставними», - наголосив Є.ЛІТВІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, у судовому процесі екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" звертатимуться до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з проханням порушити кримінальну справу проти судді Р.КІРЄЄВА за винесення ним неправомірних рішень у 22 справах. «Опозиційні народні депутати будуть звертатись до генерального прокурора напряму про порушення кримінальної справи проти судді КІРЄЄВА за 22 неправомірних рішення, винесених ним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, опозиційні депутати також звернуться до Вищої ради юстиції з поданням про притягнення Р.КІРЄЄВА до дисциплінарної відповідальності з тих самих причин.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, враховуючи «такий бекграунд, пан КІРЄЄВ може самостійно написати заяву на звільнення з посади… Він не має права судити не тільки мене, а й інших громадян».