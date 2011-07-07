ВР прийняла закон про Державний земельний кадастр

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про Державний земельний кадастр".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 260 народних депутатів із 367 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, їхнє цільове призначення, обмеження у їхньому використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їхню оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб при регулюванні земельних відносин; ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійсненні землеустрою; проведенні оцінки землі;та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; плати за землю.

Кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом міністрів України відповідно до вимог цього закону і є державною власністю.

Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

До кадастру включаються такі відомості про картографічну основу: склад відомостей, що відображаються на картографічній основі; дата створення картографічної основи; відомості про особу, яка створила картографічну основу; масштаб (точність) картографічної основи; система координат картографічної основи.

Об’єктами Державного земельного кадастру є землі у межах державного кордону України; у межах території адміністративно-територіальних одиниць; у використанні земель; ділянка.

Відомості кадастру є офіційними. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також у тому числі за рахунок справляння плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру.

За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата. Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом міністрів України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім низки пуктів.