Янукович збирає політраду

Засідання політради Партії регіонів відбудеться о 13:30 в середу.

Про це "Українській правді" повідомила представник Партії регіонів Ганна Герман.

За її словами, на політраді ймовірно буде визначена дата з`їзду партії і політради перед з’їздом.

"Можливо обговоримо дату проведення з`їзду. Можливо будуть поставлені завдання на канікулярний короткий період, який буде до з`їзду", - зазначила вона.

На уточнююче питання про дату з`їзду, вона відповіла, що він відбудеться ймовірно в перших числах серпня.

Водночас лідер фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова сказала, що "засідання відбудеться в офісі Партії регіонів".

Раніше на прес-конференції прем`єр Віктор Янукович обмовився про засідання політради.

Зокрема, відповідаючи на одне з питань, він сказав: "Ми підійматимемо його сьогодні на засіданні політради".