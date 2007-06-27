Симоненко сказав, коли з`явиться список КПУ
13:13, 27 червня 2007Політика
703
Партія піде окремо
Комуністична партія України 2-4 серпня проведе з`їзд, в ході якого визначиться з виборчим списком. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив лідер партії Петро Симоненко. Він також зазначив, що КПУ піде на вибори самостійно.
Коментуючи можливий розвиток подій у Верховній Раді сьогодні, П.Симоненко зазначив, що сесія, швидше за все, буде закрита, однак не виключив, що депутати "можуть залишити за собою право зібратися в будь-який день після закриття".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter