Симоненко сказав, коли з`явиться список КПУ

13:13, 27 червня 2007
Політика
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Партія піде окремо

Петро СимоненкоКомуністична партія України 2-4 серпня проведе з`їзд, в ході якого визначиться з виборчим списком. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив лідер партії Петро Симоненко. Він також зазначив, що КПУ піде на вибори самостійно.

Коментуючи можливий розвиток подій у Верховній Раді сьогодні, П.Симоненко зазначив, що сесія, швидше за все, буде закрита, однак не виключив, що депутати "можуть залишити за собою право зібратися в будь-який день після закриття".

РБК-Україна

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