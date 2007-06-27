Богатирьова хоче, щоб Партія регіонів йшла на вибори самостійно

Лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА виступає за самостійну участь Партії регіонів у позачергових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам у Верховній Раді.

Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що її партія має намір використати парламентські канікули для підготовки до виборів.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки вірогідним є проведення виборів саме 30 вересня, Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що Президент, прем’єр та голова ВР досягли спільних домовленостей, і її політична сила їх виконала. Тепер, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «багато питань буде залежати від наших опонентів, рішень ЦВК».

Що стосується участі Партії регіонів у виборах, то Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що «нам треба сконцентрувати свої зусилля навколо своєї програми, йти на вибори самостійно, але це буде колегіальне рішення».