Опозицію закликають об'єднати зусилля

Активісти семи всеукраїнських громадських організацій звернулися з відкритим листом до лідерів опозиційних політичних сил України із закликом підтримати ініціативу голови політради партії «Наша Україна» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА і взяти участь у засіданні опозиційних сил 12 липня поточного року, аби не допустити остаточної узурпації влади нинішнім режимом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Просимо вас дійти спільної позиції із недопущення прийняття у Верховній Раді нової редакції закону про вибори народних депутатів, завдяки якому нинішня влада хоче закріпити своє панівне становище після виборів 2012 року», - йдеться у листі.

«Закликаємо всі опозиційні сили України 12 липня об’єднати свої зусилля заради недопущення фальсифікацій парламентських виборів, заради захисту волевиявлення населення, заради перемоги проукраїнських сил у 2012 році», - додають автори документа.

На їхнє переконання, лідери української опозиції мають «виробити чіткий план дій із недопущення прийняття нового закону про вибори, узгодити та спільно координувати свої дії по одномандатних округах, виробити чітку політичну позицію, яка б базувалася на засадах патріотизму та україноцентризму, програму, яку б підтримали ваші виборці».

«Також закликаємо об’єднати свої зусилля після виборів і не допустити оформлення у Верховній Раді нового скликання провладної більшості, яка б продовжувала впроваджувати антинародні реформи», - додають громадські активісти.

Лист підписаний представниками ВО «Тризуб» імені Степана Бандери, ВГО «Коаліція учасників помаранчевої революції», ВМГО «Молодіжний націоналістичний уонгрес», ГО «Покоління Майдану», Громадянської ініціативи «Оновлення країни», Громадянської ініціативи «Наша справа», Мережі громадянської дії «Опір».

З подібними зверненнями виступили сьогодні також 26 місцевих громадських організацій, зокрема Одещини, Запоріжжя, Києва, Івано-Франківщини, Харківщини, Чернігівщини, Кіровоградщини, Сумщини і Тернопільщини.