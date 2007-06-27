ВР хоче ввести кримінальну відповідальність за використання дітей-жебраків

Верховна Рада 5-го скликання ухвалила у першому читанні проект Закону України ,,Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо використання дитини для жебракування)”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 252 із 271 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом пропонується встановити кримінальну відповідальність за використання дитини для жебракування для забезпечення належного захисту прав та інтересів дітей, а також попередження поширення жебрацького “бізнесу” з використанням дітей, в тому числі немовлят.

Проектом, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс, встановивши кримінальну відповідальність за використання дитини для жебракування.

Змінами до Кримінально-процесуального кодексу передбачено, що проведення досудового слідства у справах про злочини з використанням дитини для жебракування належатиме також до підслідності органів внутрішніх справ.