Мороз закрив третю сесію ВР V скликання
14:17, 27 червня 2007Політика
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За церемонією спостерігав Янукович
Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ оголосив про закриття III сесії парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії у залі засідань були присутні члени Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Перед оголошенням про закриття сесії перед депутатами виступили О.МОРОЗ та В.ЯНУКОВИЧ.
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