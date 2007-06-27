Мороз закрив третю сесію ВР V скликання

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ оголосив про закриття III сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії у залі засідань були присутні члени Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Перед оголошенням про закриття сесії перед депутатами виступили О.МОРОЗ та В.ЯНУКОВИЧ.