Одеська телекомпанія просить Януковича припинити тиск

Одеська незалежна телекомпанія «Круг» звернулася до президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ««припинити тиск силовиків» на телекомпанію з метою її виселення із приміщення по вул. Єврейській, 4, яке вона займає протягом 12 років.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві одеської незалежної телекомпанії «Круг».

У заяві також зазначається, що міська влада Одеси на чолі з мером Олексієм КОСТУСЄВИМ залучила правоохоронні органи «для чинення політичного тиску на незалежну телекомпанію “Круг” з метою примусити мовчати журналістів, які мають принципову позицію і правдиво висвітлюють події, що відбуваються в місті».

Влада, йдеться в документі, підключила до справи Київський РВВС Одеси, начальник якого Сергій ПЛОХИНОВ «вимагає у керівництва телеканалу негайно надати правовстановлюючі документи, посилаючись на якусь кримінальну справу, в якій ТРК “К руг” ніяк не фігурує».

При цьому черговий запит, зроблений на адресу телеканалу 25 червня, фактично надійшов 6 липня, наголошують у ТРК.

З урахуванням неухильних спроб влади закрити телеканал «Круг», зазначається в заяві, творчий колектив ТРК, раніше позбавлений приміщення рішенням сесії Одеської міськради, повторно подав звернення до генпрокурора Віктора ПШОНКИ, Президента Віктора ЯНУКОВИЧА як гаранта Конституції України, в чиєму прямому підпорядкуванні перебувають силові міністерства і відомства, з вимогою «припинити тиск силовиків, а також сприяти телекомпанії в швидкому вирішенні конфлікту в правовому полі, не допустити штурму і захоплення незалежної одеської телерадіокомпанії «Круг».

«ТРК «Круг» має безумовну довіру одеситів впродовж багатьох років, забезпечуючи право кожної людини на вільний доступ до інформації в Україні. Проте незалежна позиція телекомпанії, критичні матеріали і вислови простих одеситів не влаштовують міського голову Одеси О.Костусєва, про що він неодноразово публічно висловлювався. На телефони наших співробітників надходили і продовжують надходити анонімні погрози і вимоги пом`якшити тональність щодо міського голови», - наголошується в документі.

Копії звернення ТРК «Круг» також подані до Міжнародної організації «Репортери без кордонів», Бюро демократичних інститутів і прав людини, Міжнародної Гельсінкської Федерації з прав людини, Міжнародної Федерації прав людини, Комітету захисту журналістів та в інші організації.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у ході 6 сесії Одеської міськради депутатська більшість ухвалила рішення, спрямоване на виселення з приміщення опозиційної до мiської влади телекомпанії "Круг", задовольнивши протест прокурора Одеси на рішення міської ради від 9 грудня 1999 року.

Коментуючи на прохання УНІАН виниклу ситуацію, в юридичній службі ТРК «Круг» відзначили, що «рішення міськради, яке спрямоване на виселення телекомпанії із займаного приміщення, не можна розцінити інакше як правове свавілля щодо журналістів ТРК «Круг» (ТОВ «Ноосфера»). Вжиті заходи позбавлені будь-якої правової підстави, оскільки підприємство «Ноосфера» створено спільно з Одеською мерією, якою в 1999 році керував Руслан БОДЕЛАН, причому пайова участь співзасновника-мерії становила 30 відсотків статутного фонду і була внесена у вигляді приміщення для роботи телеканалу.

Засновницьким договором і рішенням Одеської міськради від 3 грудня 1999 року передбачено, що пайовий внесок міськради в статутній фонд – робоче приміщення телекомпанії може бути повернене співзасновникові-мерії лише в разі ліквідації підприємства. Тому дії міськради не базуються на чинних нормах законодавства, будучи, по суті, актом чиновницького волюнтаризму».

«Це те ж саме, що, наприклад, 12 років тому мерія виділила земельну ділянку під будівництво, де з часом збудували будинок, а тепер раптом вирішила забрати ділянку і знести законно зведену будову», - резюмувала юридична служба.