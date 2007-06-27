Кириленко обіцяє однопартійцям серйозну та незручну розмову

Лідер партії “Народний Союз “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає за необхідне оновлення партійних списків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з провідними англомовними журналістами та політологами, організованій Фондом Зайделя.

“На нас чекає серйозна розмова, яка буде незручною для декого, але ми мусимо прийти до оновлення списків”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також висловив переконання у тому, що, якщо й опоненти “Нашої України” також підуть шляхом оновлення передвиборчих партійних списків, тоді у Верховній Раді може зібратися команда професіоналів від політики, які зможуть зосередитися на написанні законів.