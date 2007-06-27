Кириленко обіцяє однопартійцям серйозну та незручну розмову
14:27, 27 червня 2007Політика
1007
Лідер НСНУ перебуває у Брюсселі
Лідер партії “Народний Союз “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає за необхідне оновлення партійних списків.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з провідними англомовними журналістами та політологами, організованій Фондом Зайделя.
“На нас чекає серйозна розмова, яка буде незручною для декого, але ми мусимо прийти до оновлення списків”, - сказав він.
В.КИРИЛЕНКО також висловив переконання у тому, що, якщо й опоненти “Нашої України” також підуть шляхом оновлення передвиборчих партійних списків, тоді у Верховній Раді може зібратися команда професіоналів від політики, які зможуть зосередитися на написанні законів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter