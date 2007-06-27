Богатирьова закликає коаліцію прийняти останнє мужнє рішення

Лідер фракції Партії регіонів, координатор коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА закликає колег по партії і коаліції ухвалити політичне та регламентне рішення про припинення засідань та роботи Верховної Ради та переходу до організації виборчого процесу.

Про це йдеться у заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ, текст якої передано УНІАН.

“Єдиним виходом зі стрімкого сповзання, що стає падінням у ще глибшу кризу, є ухвалення рішення всіма політичними силами про проведення позачергових виборів до парламенту 30 вересня 2007 року”, переконана Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона вважає, що “продовження політики невизначеності породжує невпевненість у наших прихильників та створює підозри у наших опонентів”.

Як зазначила Р.БОГАТИРЬОВА, “позиція лідера партії, голови Верховної Ради оформлені їх підписами у зобов’язанні підтримати Президента у проведенні позачергових виборів до парламенту”. Вона наголосила, що “відступати назад неможливо – це шлях до силового, неконтрольованого розвитку подій в Україні”. “Ми, як партія влади, не маємо на це ні політичного, ні морального права. І не можемо взяти на себе таку відповідальність”, - підкреслила лідер фракції Партії регіонів.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “йти далі іншим шляхом – за рішенням судів, парламенту, ЦВК для переформатування складу ВР – нереалістично”. Координатор коаліції вважає, що “повноважність ВР буде знаходитись завжди під високим сумнівом не лише з огляду на спірне право, але й тому, що опозиція в парламент вже не повернеться. На її боці буде Президент України”. Все це, заявила Р.БОГАТИРЬОВА, “може породити непрогнозований процес виникнення реального двовладдя і двох Україн на тлі чергової рубки”.

Як підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА, “наші партнери – Соціалістична і Комуністична партії – впливові і традиційні представники українського народу”. “На позачергових виборах ми будемо разом в одному національно-політичному фронті боротьби за нову якість демократії і правову та соціальну Українську державу”, - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що «ми повернемося у національні законодавчі збори українців з переконливою політичною більшістю мандатів їхньої довіри, і створимо ще більш сильний та ефективний новий уряд на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ».

В зв’язку з цим Р.БОГАТИРЬОВА заявляє про необхідність «ухвалити останнє мужнє рішення, що покаже нам дорогу в майбутнє: йти на позачергові вибори до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року”. На її переконання, “це збереже довіру, додасть мотивацію для пошуків єдності політичної системи влади, зробить нашими активними партнерами український народ”.