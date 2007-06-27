Ющенко хоче бачити парламент двопалатним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір презентувати новий текст Конституції України, в якому буде запропоновано створити двопалатний парламент. Про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за його словами, найближчим часом Президент представить своє бачення, яким чином повинна вдосконалюватись Конституція.

При цьому І.ПУКШИН зауважив, що це має бути нова редакція Основного закону.

Розповідаючи про основні напрямки реформування, І.ПУКШИН виділив блоки прав і свобод людини. Зокрема, за його словами, буде запропоновано запровадити інститут народної законодавчої ініціативи, а також інститут конституційного оскарження – тобто, щоб проста людина мала право звертатись до Конституційного суду.

Найбільших реформ, за інформацією І.ПУКШИНА, має зазнати блок Конституції, який стосується функціонування влади в Україні і, зокрема, Верховної Ради.

«Я думаю, що Україна дозріла до того факту, що в Україні необхідно запроваджувати двопалатний парламент», - сказав він, пояснивши, що нижня палата має приймати закони, тобто займатись законодавчою діяльністю; до верхньої палати мають відійти функції затвердження законів, які приймає нижня палата, а також кадрові питання.

І.ПУКШИН вважає, що запровадження двопалатного парламенту дозволить якісно підвищити законотворення, дозволить подолати політичну корупцію в парламенті, зможе рівноцінно представити регіони у парламенті.

Заступник глави Секретаріату Президента також зауважив, що реформування потребує і судова гілка влади. При цьому І.ПУКШИН дав зрозуміти, що ці пропозиції будуть викладені в новому проекті Конституції, робота над яким вже завершується у Секретаріаті Президента.