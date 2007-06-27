Мороз готується до виборів, ...бо їх може й не бути

Соцпартія України готується до виборів, а з’їзд партії відбудеться 4 серпня, повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради V скликання, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, він своїм колегам по партії говорить, що «чим більша якість підготовки до виборів, тим більша вірогідність, що виборів не буде».

Як сказав О.МОРОЗ, соціалісти готуються до виборів. За його словами, «ми ніколи з цього стану і не виходимо». На його переконання, «ми в парламенті будемо обов’язково».

Відповідаючи на запитання журналістів, які можуть бути політичні підстави для непроведення позачергових парламентських виборів, О.МОРОЗ зауважив, що об’єктивною підставою може бути те, що Центральна виборча комісія «виконає те, що мусить виконати – дати посвідчення тим кандидатам, які були у списку за депутатами, що склали повноваження”.

За його словами, ще однією підставою для непроведення виборів може бути «згода Президента не займатися цією справою».

Водночас О.МОРОЗ зауважив, що такий варіант неможливий, оскільки Президент України Віктор ЮЩЕНКО більше думає зараз про «збереження свого обличчя, а не про інтереси суспільства».