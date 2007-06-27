Кириленко зустрівся з керівниками Європарламенту (фото)

Лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє керівників Європарламенту, що без дострокових парламентських виборів було б неможливо розв’язати політичну кризу в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявляв сьогодні під час зустрічей з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ та віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЕЦЕМ.

В.КИРИЛЕНКО висловив переконання в тому, що позачергові вибори в Україні мають остаточно вирішити політичну кризу.

Що стосується участі демократичних сил в наступних виборах, то В.КИРИЛЕНКО зазначив, що на сьогодні демократичні сили очистили свої лави і не допустять до своїх партій зрадників.

Говорячи про наступний розвиток відносин Україна-ЄС, лідер “Нашої України” також висловив переконання, що всі політичні сили, зацікавлені у стабільності України, мають зайнятися після виборів здійсненням глибоких реформ. «Будь-які вибори не повинні бути перешкодою для євроінтеграції України», - сказав В.КИРИЛЕНКО журналістам після завершення зустрічей з керівництвом Європарламенту.

Фото Сергія Сидоренка