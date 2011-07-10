Депутат попереджає, що в Київраді готується злочин

Комісія Київради з питань культури та туризму звернулась до комісії Київради з питань власності з проханням виключити з підготовленого проекту рішення «Про внесення змін до Програми приватизації комунального майна на 2010-2012 роки» пункт щодо приватизації частини приміщення Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва за адресою Межигірська, 2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЦЯ.

Відповідний проект рішення буде винесений на розгляд депутатів найближчого пленарного засідання Київради 14 липня 2011 року.

У повідомленні зазначається, що продаж театрів прямо заборонений законом.

До того ж саме приміщення театру є пам’яткою, яку не можна продавати.

«Не хотілося б, щоб депутати провладної більшості Київради в чергове стали злочинцями, а чиновники КМДА, які завізували це рішення, перетворили голову виконавчого органу Олександра ПОПОВА на людину, яка обіцяла розвивати культуру, а натомість взялася за продаж театрів», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.