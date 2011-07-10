Політологи: слава богу, не було мордобою в парламенті

Підсумки роботи Верховної Ради України у першому півріччі демонструють, що влада, спираючись на стійку більшість, нарощуватиме темпи реформування економіки і соціальної сфери.

Про це політологи у п`ятницю заявили на прес-конференції в Києві.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО позитивно оцінив роботу парламенту під час восьмої сесії.

"На відміну від ситуації дворічної давності, коли не було стійкої парламентської більшості, зараз Верховна Рада працює стабільно і результативно. Це безперечний плюс. Плюс у порівнянні з минулим роком – за цю парламентську сесію, слава богу, не було мордобою в парламенті", – сказав В.ФЕСЕНКО.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ зазначив, що поділяє позицію колеги.

"В цілому можна говорити, що час жорсткого протистояння між більшістю і опозицією в парламенті закінчився. Крім того, немає напруги й між законодавчою і виконавчою владою", – сказав він.

Керівник центру політичних досліджень і конфліктології зауважив, що парламент в ході останньої сесії прийняв ряд важливих законів, зокрема, закон про боротьбу з корупцією, закон про пілотний проект з реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і Києві.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ акцентував увагу на тому, що в рамках реформування економіки влада активізувала діалог з підприємцями, результатом чого стало декілька схвалених і прийнятих як більшістю, так і опозицією законопроектів із внесення змін до Податкового кодексу.

Обидва експерти відзначили особливу важливість прийнятого парламентом закону про Земельний кадастр, який є ключовим документом у реформуванні земельних відносин. При цьому даний документ, як і закон, про публічну інформацію є яскравим прикладом конструктивної взаємодії більшості і опозиції, вважають експерти.

"Начебто опозиція проти земельної реформи, у будь-якому разі БЮТ категорично проти. Проте автором законопроекту про Земельний кадастр виступив не Кабмін, а три депутати: один – від Партії регіонів, другий – від НУ-НС, колишній губернатор Івано-Франківської області, третій – від БЮТ, колишній помічник Олександра ТУРЧИНОВА, не член парламентської більшості. Ось така ситуація", - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Політологи вважають, що після канікул парламент продовжить приймати закони, спрямовані на реформування, зокрема, житлово-комунального сектора, земельного ринку. Крім того, на їхню думку, восени стануть відчутнішими результати реформ податкового законодавства, пенсійної системи, охорони здоров`я.