Томенко: Янукович боїться програти вибори

Заступник голови Верховної Ради України, член партії "Батьківщина" Микола ТОМЕНКО переконаний, що спроба влади не допустити лідера "Батьківщини" Юлії ТИМОШЕНКО до виборів вдарить по іміджу країни та команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це М.ТОМЕНКО заявив в ефірі Черкаської обласної телекомпанії, повідомили УНІАН в прес-службі віце-спікера.

За словами М.ТОМЕНКА, партія "Батьківщина" не розглядає взагалі такого варіанту розвитку подій, як недопуск Ю.ТИМОШЕНКО до виборів, оскільки переконана у правовій силі її захисту під час судового процесу у справі за обвинуваченням у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З іншого боку, додав він, радикальна політизація судового процесу під впливом влади та спроба ухвалити рішення про заборону Ю.ТИМОШЕНКО балотуватися до Верховної Ради означатиме, що В.ЯНУКОВИЧ та його команда бояться програшу на виборах.

"Це яскраво засвідчить, що ЯНУКОВИЧ та його команда бояться програти вибори до Верховної Ради та наступні президентські вибори й роблять все для недопущення своїх опонентів", - сказав віце-спікер.

Він наголосив, що недопуск Ю.ТИМОШЕНКО до виборів зашкодить не стільки опозиції, скільки іміджу України в світі та команді Президента.

"Таким чином вони лише продемонструють свою неготовність до конкурентної боротьби. Ми навіть не розглядаємо сценарій можливості відсутності в списках "Батьківщини" Юлії ТИМОШЕНКО", - додав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Вашингтоні на конференції «Майбутнє України: виклики та наслідки влади в Україні», організованій Інститутом міжнародної економіки Петерсона, Центром США та Європи Брукінзького інституту й Атлантичною Радою виконавчий директор міжнародної правозахисної організації Freedom House Девід КРАМЕР заявив, що українська влада прагне позбавити лідера партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО права обиратись на будь-які посади за допомогою ув’язнення або засудження.