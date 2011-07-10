Янукович доручив допомоги потерпілим і сім'ям загиблих

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення першому віце-прем`єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі України Андрію КЛЮЄВУ утворити Урядову комісію з розслідування причин пожежі, що сталася 10 липня в Дубровицькому районному територіальному центрі надання соціального обслуговування в Рівненській області і призвела до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави також доручив А.КЛЮЄВУ забезпечити надання допомоги потерпілим і сім`ям загиблих.

У зв’язку з трагедією Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття рідним та близьким загиблих. «Сумую разом з вами, поділяю ваші біль і скорботу. Прийміть мої щирі співчуття та слова підтримки у цю важку годину», – сказав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 липня в с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та 2 працівники центру.

Пожежники врятували 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні. Наразі 3 постраждалих перебувають у тяжкому стані, у тому числі 2 працівники центру.

Розпочала роботу Урядова комісія з розслідування причин трагедії.