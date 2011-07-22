Світовий конґрес українців обурений подіями в Одесі

Світовий конґрес українців висловлює глибоке занепокоєння впровадженням русифікації, очорненням історії України, зневагою національно-культурних надбань українського народу, веденням відкритої антиукраїнської пропаганди, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі та здійсненням фізичного та морального тиску на українських громадських діячів в Одесі.

Як повідомили УНІАН у СКУ, про це йдеться у листі Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з копією Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ.

СКУ привернув увагу до того, що інформацію про вищеназвані антиукраїнські та антиконституційні дії в Одесі також представляють українські медійні засоби.

Одним із ганебних фактів СКУ назвав витіснення з різних сфер суспільного життя Одеси української мови як єдиної державної та натомість впровадження російської. Підтвердженням цьому є дії влади Одеси на чолі з її міським головою Олексієм КОСТУСЄВИМ, членом Партії регіонів, на вимогу якого у грудні 2010 року в мерії було введено російськомовне діловодство, а рішенням депутатів міської ради запроваджено ведення засідань міської ради виключно російською мовою. Продовженням таких дій стало червневе рішення місцевої влади про позбавлення усіх 124 шкіл Одеси статусу україномовних та, натомість, надання їм статусу двомовних, зазначають в СКУ.

Автори листа наголосили на тому, що представники місцевої влади Одеси відкрито демонструють зневагу до відомих історичних постатей та здійснюють дії, щоб унеможливити їхнє вшанування. Про це, зокрема, свідчить рішення міської ради від 28 лютого 2011 року про відмову встановлення в Одесі пам’ятника останньому кошовому отаману Запорізької Січі св. Петру Калнишевському, прийняте всупереч попереднім рішенням про його спорудження. «Неймовірно, що під час обговорення причин для відмови у встановленні пам’ятника св. Петру Калнишевському в Одесі домінувала думка про те, що він був ворогом Російської імперії», заявляють у СКУ.

Окрім того, в СКУ привернули увагу до «брутальних передач одеського телеканалу АТВ, який продовжує поширювати антиукраїнську пропаганду, розпалюючи міжнаціональну ворожнечу та створюючи соціальну напруженість і громадське протистояння, а також очорнюючи Українську православну церкву Київського партіархату, Світовий конґрес українців, історію України та її визначних історичних осіб».

СКУ засудив антиукраїнські і антиконституційні дії в Одесі та закликав Президента В.ЯНУКОВИЧА як гаранта Конституції України та Уповноваженого ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВУ забезпечити неухильне додержання положень Основного Закону, зокрема, статей 10 і 11, які стверджують, що: “Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. [...] Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури [...].”

СКУ також закликав якнайшвидше розслідувати всі вищезгадані дії та припинити в Одесі русифікацію, зокрема, не дозволити витіснення єдиної державної мови зі сфери державного управління та освіти; забезпечити повне дотримання одеським телеканалом АТВ діючого законодавства України у сфері засобів масової інформації і припинити антиукраїнську пропаганду, яка розпалює ворожнечу, а також забезпечити в Одесі додержання основних людських прав і свобод.