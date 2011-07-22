Тимошенко: суддя сам не знає, в чому злочин

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогодні головуючий на судовому засіданні суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив виправдальний вирок у її справі, оскільки не зміг роз’яснити суть обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам після завершення судового засідання з розгляду її кримінальної справи.

«Суддя КІРЄЄВ не зміг уголос оголосити саму подію і факт злочину: це і є виправдовувальний вердикт, який сьогодні своїм мовчанням оголосив КІРЄЄВ. Це – саме головне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр нагадала, що Р.КІРЄЄВ більше двох годин не міг роз’яснити суть обвинувачень, пред’явлених їй Генеральною прокуратурою.

«Якщо суддя не може назвати подію злочину, то тоді про що в цьому Печерському суді йде розмова», - заявила вона.

Після спілкування з журналістами Ю.ТИМОШЕНКО підійшла до своїх прихильників, які сьогодні зранку підтримували її на Хрещатику біля Печерського суду.

Люди скандували: "Тримайся, ми – з тобою!"