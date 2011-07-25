Тимошенко - прокурору: Розстріляйте мене!

Прокуратура просить Печерський районний суд Києва долучити до матеріалів кримінальної справи про газові угоди з Росією 2009 року некоректні висловлювання на адресу суду підсудної – екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання від імені прокуратури зробила прокурор Лілія ФРОЛОВА.

Зокрема, вона попросила долучити до кримінальної справи записи Ю.ТИМОШЕНКО у Twitter щодо ставлення до подій у суді, діяльності самого судді Родіона КІРЄЄВА, діяльності прокурорів, діяльності влади, а також матеріали та інтерв’ю прихильників Ю.ТИМОШЕНКО в електронних ЗМІ.

Таке клопотання викликало сміх у залі та у самої Ю.ТИМОШЕНКО.

«Розстріляйте мене!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, посміхаючись і дивлячись на прокурора Л.ФРОЛОВУ.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО виступила з клопотанням зачитати ті матеріали, на долученні яких до справи наполягала прокуратура.

ЇЇ адвокат Микола СІРИЙ зайнявся зачитуванням тих документів, які були надані прокуратурою.

У своєму клопотанні прокуратура також просить суддю Р.КІРЄЄВА попередити Ю.ТИМОШЕНКО про неприпустимість таких висловлювань.