Цушко каже, що його обмовило «якесь чмо» із СПУ

Голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО підтвердив свій намір піти у відставку з поста голови Соціалістичної партії України.

У коментарі газеті «КоммерсантЪ-Украина» В.ЦУШКО обґрунтував своє рішення неможливістю суміщати політичну діяльність з роботою в органі виконавчої влади.

Водночас він спростував інформацію, що справжньою причиною відставки є його поганий стан здоров`я. "Я написав заяву про відставку, а якесь чмо з Соціалістичної партії говорить, що ЦУШКО зробив це за станом здоров`я! У мене здоров`я трохи краще, ніж у цих чмирів, які дають таку інформацію! Я написав заяву просто тому, що не можу суміщати і там, і там. Я працюватиму на держслужбі", – заявив він.