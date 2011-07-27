Тимошенко вимагає припинити знущення
18:22, 27 липня 2011Політика
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Триває допит п’ятого свідка
Суддя Печерського суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовляється робити перерву в засіданні суду у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, незважаючи на те, що о 18.00 робочий день закінчився.
Як передає кореспондент УНІАН, вимогу про оголошення перерви зробила підсудна Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона звернула увагу Р.КІРЄЄВА, що о 18.00 закінчився робочий день. Крім того, вона нагадала, що сьогодні судове засідання відбувалося без обідньої перерви.
«Не можна так знущатися над людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
У свою чергу Р.КІРЄЄВ наголосив, що свідки у цій справі сьогодні з’явилися до суду об 11.00.
Після цього він продовжив допит свідків.
Наразі триває допит п’ятого свідка, який представляє НАК «Нафтогаз».
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