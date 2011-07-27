Тимошенко вимагає припинити знущення

Суддя Печерського суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовляється робити перерву в засіданні суду у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, незважаючи на те, що о 18.00 робочий день закінчився.

Як передає кореспондент УНІАН, вимогу про оголошення перерви зробила підсудна Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона звернула увагу Р.КІРЄЄВА, що о 18.00 закінчився робочий день. Крім того, вона нагадала, що сьогодні судове засідання відбувалося без обідньої перерви.

«Не можна так знущатися над людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу Р.КІРЄЄВ наголосив, що свідки у цій справі сьогодні з’явилися до суду об 11.00.

Після цього він продовжив допит свідків.

Наразі триває допит п’ятого свідка, який представляє НАК «Нафтогаз».