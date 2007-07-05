НАТО не знає іншого такого партнера як Україна
10:59, 05 липня 2007Політика
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Схеффер не втручається у місцеві дискусії
|Яап де ХООП СХЕФФЕР
За словами Яап де Хооп Схеффера, жоден з партнерів, окрім України, не бере участь у всіх операціях Альянсу: "Я просто не знаю іншого такого партнера".
Генеральний секретар НАТО зазначив, що Україні слід продовжувати змістовні реформи, зокрема, безпекову реформу, оборонну реформу.
На запитання, що в Україні досить низька громадська підтримка ідеї членства в НАТО Яап де Хооп Схеффер відповів: "Я ніколи не коментую показники опитувань громадської думки. Але я знаю, що в Україні, безумовно, є групи, які критично ставляться до членства в Альянсі. Це їхнє законне право – я знову наголошую, що не маю наміру втручатися в українські дискусії".
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