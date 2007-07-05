НАТО не знає іншого такого партнера як Україна

Україна має продовжувати суттєві реформи у галузі безпеки й оборони і має сама вирішувати, чи хоче вона рухатися в напрямку членства в НАТО. Про це заявив генеральний секретар альянсу Яап де Хооп Схеффер. За кілька днів до 10 річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО генсек альянсу вказав на те, що у двосторонніх відносинах між Україною і НАТО за десять років було дві фази. "Ми бачили фазу, коли я прийшов як генеральний секретар у 2004 р., до важливих подій в Україні. Ми мали відносини з Україною, які були дуже плідними і позитивними, як ми маємо це зараз на основі щорічних цільових планів, а саме таким шляхом ми структуруємо наше партнерство", - зазначив він, передає радіо "Свобода".

За словами Яап де Хооп Схеффера, жоден з партнерів, окрім України, не бере участь у всіх операціях Альянсу: "Я просто не знаю іншого такого партнера".

Генеральний секретар НАТО зазначив, що Україні слід продовжувати змістовні реформи, зокрема, безпекову реформу, оборонну реформу.

На запитання, що в Україні досить низька громадська підтримка ідеї членства в НАТО Яап де Хооп Схеффер відповів: "Я ніколи не коментую показники опитувань громадської думки. Але я знаю, що в Україні, безумовно, є групи, які критично ставляться до членства в Альянсі. Це їхнє законне право – я знову наголошую, що не маю наміру втручатися в українські дискусії".

РБК-Україна