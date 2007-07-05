Ющенко пояснив логіку формування першої десятки мегаблоку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головні теми розмови – політична ситуація в Україні, проведення позачергових парламентських виборів, створення єдиного виборчого блоку демократичних сил, продовження курсу реформ в державі, відносини України з Європейським Союзом.

Президент високо оцінив створення мегаблоку політичних сил в Україні. Говорячи про першу десятку його виборчого списку, В.ЮЩЕНКО відзначив, що вона побудована не за партійним принципом, а за логікою представлення виборцям нових демократичних облич блоку. «Це люди, які можуть формувати нову політику», – підкреслив Президент.

Перша частина інтерв`ю вийде в ефір сьогодні у вечірньому випуску програми «Подробиці», друга – у її недільному вечірньому випуску.