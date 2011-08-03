Люди без зарплати пропонують губернатору годувати їхніх дітей

Сьогодні у Житомирі близько двохсот прихильників КПУ та працівників трьох підприємств пікетували Житомирську облдержадміністрацію, вимагаючи повернути борги з заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, пікет відбувся водночас із засіданням колегії Житомирської облдержадміністрації, яка проходила у закритому режимі.

В акції протесту взяли участь працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, ТОВ "Юл Соф" та ВАТ "Укрхміль".

Учасники пікету тримали транспаранти з гаслами: "Наші діти хочуть їсти!", "Рижук, дай нашим дітям їжу!" (звернення до голови облдержадміністрації Сергія РИЖУКА), "Скільки можна працювати, вже пора гроші віддавати!".

Як заявила під час акції протесту депутат Житомирської міської ради від КПУ Зінаїда СТРЯКІНА, сьогоднішній захід спрямованих проти порушення прав людини. "Працівникам Житомирського ТТУ боргують по зарплаті по кілька місяців, а працівникам деяких підприємств, що прийшли на акцію - роками", - додала вона.