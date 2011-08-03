Хорошковському «слабо» розвідати про громадянство Черновецького?

Ізраїль ніколи не надасть Україні офіційних підтверджень про наявність у мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО громадянства цієї країни, оскільки такі відомості належать до персональних даних, які захищені конституцією і можуть бути надані лише за письмової та нотаріально завіреної згоди самого Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це заявив народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

“А для того, щоб позбавити київського мера українського громадянства, Комісія з питань громадянства при Президентові України має отримати тільки офіційні дані з Ізраїлю. На підставі одних лише публікацій у ЗМІ це питання розглядатися не буде”, – зазначив він.

Депутат нагадав, що “у приватній розмові один із представників поліції Ізраїлю обмовився, що громадянство його країни отримали близько трьох тисяч осіб з України, які мають в Ізраїлі нерухомість, банківські рахунки, кредитні картки тощо, однак основний час проводять в Україні й українського громадянства не позбулися».

При цьому Г.МОСКАЛЬ зазначив, що «функції з дотримання Закону “Про громадянство України” покладені на МВС України (представник МВС акредитований при Посольстві України в Ізраїлі). Крім того, в Україні є такий інститут, як зовнішня розвідка, чиї прямі функції – агентурним шляхом (підкупом, викраденням і т.д.) з’ясовувати подібні речі. І це зовсім не жарти, адже ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, будучи главою КМДА, мав посаду державного службовця першого рангу, йому неодноразово оформлювали допуск до державної таємниці та документів із грифом “таємно”, “цілком таємно” та “особливої важливості”. І якщо зараз з’ясується, що мер Києва має ізраїльське громадянство, то для чого тоді в Україні такі структури, як МВС та СБУ із зовнішньою розвідкою?”.

“До речі, - додав Г.МОСКАЛЬ, - якщо постане питання про притягнення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до кримінальної відповідальності, то у випадку наявності в нього ізраїльського паспорта Ізраїль за жодних обставин не видасть підозрюваного Україні – це заборонено Конституцією Ізраїлю”.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, що мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

Відповідно до інформації, що міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.

За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.

Також ЗМІ повідомляють, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно прибув із Грузії до Ізраїлю.

В Україні подвійне громадянство заборонене.