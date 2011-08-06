"Батьківщина молода" вступила в сутичку з "Беркутом": є поранені
Один намет вдалося захистити
ВМГО "Батьківщина молода" звинувачує спецпідрозділ "Беркут" у силовому нападі на мирний мітинг під Лук`янівським СІЗО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі молодіжної організації, о 13.00 в суботу вона розпочала безстрокову акцію протесту проти арешту Юлії ТИМОШЕНКО під Лук’янівським СІЗО.
У протестній акції беруть участь близько 100 осіб. Було встановлено два намети-громадські приймальні народних депутатів Миколи ТОМЕНКА та Євгена СУСЛОВА.
"Приблизно о 16.30 озброєний спецпідрозділ "Беркуту" здійснив напад на мітингувальників та силою зніс громадську приймальню М.ТОМЕНКА", - йдеться в повідомленні.
Наразі мітингувальники оточили намет-приймальню Є.СУСЛОВА та охороняють її.
Під час сутички з "Беркутом" кілька людей травмовані, їх відвезли до лікарні.
"Батьківщина молода" планує продовжувати акцію протесту, незважаючи на погром і дії "Беркуту".
«Ми звідси не підемо ані на метр», - заявив лідер ВМГО «Батьківщина молода» Є.СУСЛОВ.