Турчинов: Не вірте владі, що акція протесту заборонена

Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ розраховує, що всі опозиційні політичні сили підтримають безстрокову акцію протесту на Хрещатику біля Печерського районного суду Києва, який сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Про це повідомляється на персональному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я сподіваюся, що ми разом створимо єдиний всеукраїнський комітет опору. Я сподіваюсь, що єднання наших зусиль призведе до того, що тисячі людей, а бажано сотні тисяч людей, здатні будуть захистити своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. Сьогодні просто співчувати – замало. Треба боротися, і боротися не за опозицію, а за свою родину, за своє майбутнє, за Україну", - сказав О.ТУРЧИНОВ в ефірі телеканалу ТВі.

Перший заступник голови партії "Батьківщина" переконаний у необхідності мобілізації всіх небайдужих людей, враховуючи ту швидкість, з якою Україна перетворюється на тоталітарну державу. "В п’ятницю суд приймає рішення кинути Юлію ТИМОШЕНКО за грати, а в ніч з суботи на неділю адміністративний суд приймає рішення, що в центрі міста Києва Конституція не діє і пробує заборонити громадянам України проводити в центрі Києва мирні збори", - пояснив він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив на законності акції на Хрещатику. "По-перше, ми подали апеляцію, а по-друге, вже десятки партій і організацій, які нас підтримують, подали нові заявки. На Хрещатику ми всіх вас чекаємо. Я вірю, що ми побачимо достатньо велику кількість людей", - переконаний перший заступник голови партії "Батьківщина".

«Не вірте владі, що цей захід заборонений. Тільки разом ми зможемо продемонструвати єдину позицію патріотів України і захистити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей», - закликав О.ТУРЧИНОВ, запросивши всіх, кому не байдуже майбутнє України, прийти в понеділок до Печерського суду на Хрещатик.