Ющенко заборонив офіційній пресі публікувати творіння Мороза

14:17, 06 липня 2007
Політика
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Указ - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив на період до відкриття першого засідання Верховної Ради України VI скликання дію Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» в частині, що стосується офіційного оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Текст Указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

 

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