Ющенко заборонив офіційній пресі публікувати творіння Мороза
14:17, 06 липня 2007Політика
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Указ - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив на період до відкриття першого засідання Верховної Ради України VI скликання дію Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» в частині, що стосується офіційного оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Текст Указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
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