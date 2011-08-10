Тимошенко попереджає, що «моя хата скраю» на цей раз не пройде

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що лише широкий резонанс у суспільстві щодо політичних переслідувань може врятувати Україну від прірви авторитаризму і диктатури.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сьогодні мусить робити свою справу кожен громадянин, кожен журналіст, кожен громадський діяч. Тому що якщо сьогодні частина українського суспільства буде відмовчуватися – не по відношенню до мого арешту, а по відношенню до руйнації ключових засад побудови демократичної країни – якщо хтось захоче відчути, що його хата з краю, то потім ми всі будемо жити не в вільній країні, а в зоні, яка жодній людині щастя принести не може", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре наголосила, що як політик робить усе, щоб Україна мала можливість повернутися до справжніх людських цінностей. "Сьогоднішня боротьба – не за звільнення ТИМОШЕНКО, а сьогоднішня боротьба – за звільнення України від окупації, від мафії, від корупції, від несправедливості, від жорстокості, від беззаконня. Я вважаю, що це наша головна боротьба. І напередодні 20-ї річниці Незалежності нашої держави ця боротьба набуває особливих ознак. Це Рубікон, який нам, українській нації, треба гідно перейти. І перейти не в минуле, а зробити крок в майбутнє", - підкреслила вона.

Лідер партії "Батьківщина" також подякувала за підтримку всім країнам, їхнім лідерам, парламентам, українській діаспорі та окремим об`єднанням, які висловили їй підтримку і висловили свою стурбованість авторитарними діями чинної української влади.

"Я дуже дякую за таку допомогу. Коли підтримують зараз мене – і окремі країни, і лідери, і парламенти, коли підтримує діаспора – я знаю, що вони не тільки мене підтримують в цій важкій ситуації. Вони підтримують велику європейську 46-мільйонну країну, яка сьогодні або зможе повернутися на шлях правильного, гармонійного демократичного розвитку, де права і свободи людей чогось варті, або вона просто звалиться в прірву диктатури і авторитаризму, корупції і беззаконня", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила переконання, що уряди демократичних країн допомагають Україні, оскільки розуміють, що "країна зараз опинилася на межі: або вона звалиться в повний авторитаризм, який межує з диктатурою, або ми все ж таки будемо здатні вийти з цього".

"Я думаю, що якраз всі, хто сьогодні робить заяви, в першу чергу, думають про майбутнє України і захищають Україну. Я їм безмежно за це вдячна, тому що Україні сьогодні потрібна допомога сильних демократичних держав", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.