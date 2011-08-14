СПУ знову очолить Мороз

На другому етапі XVII з’їзду Соціалістичної партії України, що відбувається в неділю у Києві, головою партії обрано Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру проголосувало 175 делегатів з’їзду, а за кандидатуру Миколи РУДЬКОВСЬКОГО -160.

На з’їзді був присутній 341 делегат. 6 бюлетенів визнано недійсними.

Голосування проводилося безпосередньо в залі, і підрахунок голосів проводився за столом президії в присутності делегатів із виголошенням в голос, який бюлетень, за якого кандидата проголосував.