В Японії знайшли сейфи, в яких було $32 млн, - гроші повернули власникам

Близько 5,7 тис. сейфів з грошима і цінними документами були знайдені поліцією, армійськими підрозділами і цивільними особами в зоні руйнувань в Японії, яка в березні потерпіла від цунамі.

Як передає ІТАР-ТАРС, за даними Головного поліцейського управління країни, всього станом на 10 липня з них вилучили понад 2,37 млрд. ієн - близько 32 млн. дол., 96% цих грошей вже повернено власникам, приналежність коштів, що залишилися, уточнюється.

Найбільше сейфів зібрали у префектурах Міягі і Івате, які особливо потерпіли від цунамі. Найбільшу знахідку було зроблено у практично повністю зруйнованому прибережному місті Ісіномакі - там з сейфу поліція вилучила 99 млн. ієн - понад 1,3 млн. дол. Ці кошти повернено приватній компанії, якій вони належали.

Сейфів було знайдено так багато, що в багатьох поліцейських дільницях, як повідомляється, ними повністю заставлено службові приміщення і гаражі. Через це влада вже наприкінці березня дозволила при дотриманні суворих процедур розкривати сейфи, щоб скоріше встановити їх власників і передавати їм знайдені цінності.

Крім цього, поліція і цивільні рятувальники знайшли у зоні лиха величезну кількість гаманців і сумок, з яких вилучили у цілому 1,3 млрд. ієн - понад 17,5 млн. дол. Більш як 90% цих коштів ідентифікували за документами, що знаходилися разом з грошима, і повернули власникам.

Водночас у зоні лиха відзначено і крадіжки кинутого майна. Зокрема, там зафіксовано 56 зломів банкоматів у зруйнованих будівлях. З них викрали 684 млн. ієн - понад 9 млн. дол. Зафіксовано також близько 170 крадіжок у кинутих будинках.