Тимошенко не хоче, чтоб українці знали, чим саме вона захворіла

Колишній прем’єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО, яка перебуває у Київському СІЗО на Лук’янівці, не збирається використовувати результати медичного обстеження як аргумент для зміни запобіжного заходу, а застосує винятково для своєчасного і кваліфікованого лікування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала Уповноваженому з справ людини Верховної Ради України Ніні КАРПАЧОВІЙ під час сьогоднішнього майже 40-хвилинного спілкування у СІЗО.

У повідомленні відзначається, що сьогодні комісія Міністерства охорони здоров’я України вчергове відвідала Київський слідчий ізолятор з метою з’ясування обставин, що пов’язані з погіршенням самопочуття Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак екс-прем’єр відмовилася від медичного обстеження фахівцями МОЗ.

Ю.ТИМОШЕНКО наполягала на тому, щоб її обстежили особистий лікар і медсестра незалежно від того, де це відбуватиметься – в залі суду чи слідчому ізоляторі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй потрібен негайний аналіз крові, який дасть можливість встановити причину погіршення здоров’я, адже у разі обстеження провладними лікарями виникає ризик оприлюднення діагнозу.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, вранці, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Пізніше під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що Р.КІРЄЄВ одразу дав згоду.

Водночас суддя не дозволив лікарю, якому екс-прем’єр довіряє і який прибув на засідання, оглянути Ю.ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

Сьогодні,20 серпня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО втретє відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями МОЗ.