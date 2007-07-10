У Польщі збудують найбільшу в світі статую Ісуса Христа

Поблизу польського міста Свебодзін (Swiebodzin) з`явиться найбільша в світі статуя Ісуса Христа, передає агентство DPA з посиланням на польське видання Gazeta Lubuska.

31-метровий монумент буде на метр вищий за статую Спасителя, встановлену в Ріо-де-Жанейро, яка зовсім недавно була внесена до списку сімох чудес світу. Проте, як і в Ріо, Христос з Свебодзіна буде зображений розкинувши руки.

Статуя, відкриття якої очікується вже наприкінці листопада цього року, буде виконана з листового металу. Її встановлять на одному з пагорбів неподалік міста. За словами місцевого священника, вона вкаже віруючим, куди звертатися під час молитви.

Вартість проекту поки що не розголошується. Зі свого боку, власники готелів, ресторанів і магазинів в Свебодзінеі та околицях сподіваються, що нова пам`ятка приверне багатьох туристів, а також християнських паломників.

Лента.ру