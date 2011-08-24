Опозиція збирається під пам’ятником Шевченку

У Києві біля пам’ятника Шевченку збираються представники опозиції на мітинг з нагоди 20-ї річниці Незалежності України, який має розпочатися об 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в парку біля пам’ятника Кобзарю вже перебуває понад 1000 прихильників опозиції. Зокрема, це представники партії «Свобода», «Батьківщини», «Фронту Змін», Конгресу Українських Націоналістів, які тримають прапори своїх політичних партій та державні прапори.

Учасники акції продовжують підходити на захід.

У це час у парку Шевченка немає працівників правоохоронних органів у форменому одязі.