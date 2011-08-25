Тимошенко отримала повітряний поцілунок від зятя
11:36, 25 серпня 2011Політика
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Шон Карр прийшов до суду
Шон КАРР прийшов до Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання з розгляду кримінальної справи проти його тещі, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, Ш.КАРР мовчки пройшов до будівлі суду повз телекамери.
При вході до судової зали він послав Ю.ТИМОШЕНКО повітряний поцілунок, після чого зайняв місце у залі.
На судовому засіданні як захисник присутня дочка Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР.
Уже майже 2,5 години триває вивчення матеріалів кримінальної справи. Суддя Родіон КІРЄЄВ зранку зачитує матеріали п’ятого тому справи.
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