Тимошенко отримала повітряний поцілунок від зятя

Шон КАРР прийшов до Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання з розгляду кримінальної справи проти його тещі, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Ш.КАРР мовчки пройшов до будівлі суду повз телекамери.

При вході до судової зали він послав Ю.ТИМОШЕНКО повітряний поцілунок, після чого зайняв місце у залі.

На судовому засіданні як захисник присутня дочка Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР.

Уже майже 2,5 години триває вивчення матеріалів кримінальної справи. Суддя Родіон КІРЄЄВ зранку зачитує матеріали п’ятого тому справи.