Нардепи залишили залу суду - пішли боронити людей на Хрещатику

Депутати на прохання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО залишили засідання Печерського райсуду Києва з розгляду її справи для підтримки акції на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на судовому засіданні.

«Зараз почалося насилля над наметами. Убирають намети, людей завантажують в автозаки примусово, арештовують, усіх тягають по асфальту… Зараз там відбуваються страшні речі. Прошу всіх депутатів йти туди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Після цього звернення у залі судового засідання залишилися лише представники ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику, на протилежному боці від Печерського райсуду, Всеукраїнська громадська організація «Коаліція учасників Помаранчевої революції» намагалася встановити 5 наметів, проте бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» намагалися перешкодити встановленню наметів силовими методами. Як стверджують організатори, 8 осіб учасників акції було заарештовано.