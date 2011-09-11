Сомалійські пірати вдалися до нових хитрощів

Сомалійські пірати почали практикувати новий спосіб захоплення іноземних судів: вони використовують для нападів транспорт, призначений для перевезення худоби.

Як розповів Бі-бі-сі міністр морського сполучення і рибальства самопроголошеної держави Пунтланд на території Сомалі, спочатку пірати захоплюють судна, що перевозять дрібну рогату худобу та верблюдів до арабських країн.

Такі судна зазвичай не викликають підозри, і це дає змогу морським розбійникам без перешкод наближатися до об`єкта, уподобаного як жертва, розповів міністр.

Раніше пірати переважно використовували для нападу легкі швидкохідні катери.