Сомалійські пірати вдалися до нових хитрощів
00:35, 11 вересня 2011Політика
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Спочатку вони захоплюють верблюдів
|Основні бази піратів на Африканському Розі
Як розповів Бі-бі-сі міністр морського сполучення і рибальства самопроголошеної держави Пунтланд на території Сомалі, спочатку пірати захоплюють судна, що перевозять дрібну рогату худобу та верблюдів до арабських країн.
Такі судна зазвичай не викликають підозри, і це дає змогу морським розбійникам без перешкод наближатися до об`єкта, уподобаного як жертва, розповів міністр.
Раніше пірати переважно використовували для нападу легкі швидкохідні катери.
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