"Тюрму на Лонцького" можуть фактично знищити під виглядом передачі

Колектив львівського Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" закликає владу після перепідпорядкування музею зберегти за ним усі приміщення.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомлені Центру досліджень визвольного руху.

Згідно з повідомленням, колектив музею "Тюрма на Лонцького" про чергове доручення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо передачі закладу зі сфери управління СБУ до Міністерства культури дізнався із засобів масової інформації.

Працівники музею позитивно сприймають перехід до сфери управління Мінкульту, адже ще з часу заснування меморіалу мова йшла про передачу його Українському інституту національної пам’яті (на сьогодні вже практично ліквідованому).

Працівники "Тюрми на Лонцького" сподіваються, що цього року доручення Президента буде виконане, на відміну від невтіленого минулорічного. Проте колектив музею висловлює занепокоєння щодо механізмів передачі установи у підпорядкування Мінкульту.

"Юридично музей досі орендує приміщення в’язниці (експозиційне) та робочі кімнати в СБУ, хоча нам повинні були передати їх на баланс ще в 2009 році, – сказав директор Руслан ЗАБІЛИЙ. – Відповідно ми вкотре звертатимемося з вимогою здійснити передачу Національного музею разом із цими приміщеннями".

Він підкреслив, що музей має бути переведений до сфери управління Міністерства культури зі збереженням за ним всіх приміщень, які сьогодні використовує; повного складу колективу, який створював і розвиває музей; в’язничного подвір’я, де хоронили жертв тортур, і яке є частиною експозиції та потребує проведення ексгумаційних і археологічних досліджень; а також фінансування для забезпечення належного рівня роботи і розвитку Національного музею.

"В іншому випадку ми розцінюватимемо процес передачі як фактичну спробу ліквідації унікального Національного музею, який має лише два аналоги в Європі, – підкреслив історик. – Адже як можна говорити про національну музейну установу без головного експозиційного об’єкта – тюрми та подвір’я? Як уявити "Тюрму на Лонцького" без її колективу, який за умов цілковитої відсутності фінансування капітальних робіт та виготовлення експозиції, зібрав унікальні експонати та створив за неповні два роки один із найпопулярніших музеїв країни?"

Історик Володимир В’ЯТРОВИЧ, член Наглядової ради музею, за часів керівництва якого архівом СБУ створювався меморіал "Тюрма на Лонцького", підкреслив, що у Служби безпеки України та Міністерства культури є всі юридичні підстави та механізми спокійно із збереженням здобутків музею, кадрів та майна здійснити перепідпорядкування установи.

«Тюрма на Лонцького» стала символічним місцем останнього спочинку мільйонів невинних жертв нацистського та комуністичного режимів, і тисячі західноукраїнських родин приходять сюди вшановувати їх пам’ять. І ми знаємо – Львів десятками років добивався створення Меморіалу і нині не допустить ні прямої, ні прихованої його ліквідації", – наголосив він.

*** Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" створений у колишній катівні КГБ та гестапо, він один із трьох у Східній Європі (два інших — це музей-тюрма НКВС у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі в Берліні). Музей за ініціативи львівської громади відкрито 28 червня 2009 року, 14 жовтня він отримав статус національного.

У 2010 розпочалася передача музею у підпорядкування Українському інституту національної пам’яті, яка була зупинена урядом Миколи АЗАРОВА.

Наприкінці 2010 року музей мав відкрити експозицію про переслідування дисидентів. Проте у вересні 2010 року працівники СБУ затримали директора музею Р.ЗАБІЛОГО, вилучивши у нього комп’ютер та жорсткі накопичувачі, провели обшук у музеї, конфіскувавши у співробітників 2 ноутбуки з копіями історичних матеріалів, а також відеозаписи спогадів дисидентів, записані у 2009-2010 роках та документи, надані дисидентами та отримані із закордонних архівів.

Незважаючи на доручення Президента України В.ЯНУКОВИЧА, у 2010 році уряд так і не відновив дію зупиненого розпорядження попереднього уряду про передачу музею Українському інституту національної пам’яті, тому музей далі залишається в структурі СБУ.

9 вересня 2011 року Президент України підписав доручення про передачу Національного музею "Тюрма на Лонцького" у сферу управління Міністерства культури України.