Азаров: справжній учений має особливу будову мозку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що українські студенти, які навчатимуться в зарубіжних вузах, перенесуть європейський досвід розвитку науки в нашу країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі із студентами українських вузів, які вирушають на навчання за кордон.

Звертаючись до студентів, М.АЗАРОВ сказав: «Ви повернетеся в нашу країну і знатимете, чим живе нині європейська наука».

«Я в науці багато років працював. Думаю, що важливо створити систему матеріальних стимулів (для роботи учених - УНІАН). Але наука рухається не на матеріальних стимулах. Напевно, справжній учений має особливу будову мозку і особливу будову психіки. І жодними матеріальними стимулами його неможливо створити. Це особлива налаштованість», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив жаль, що в Україні дотепер немає «жодного сучасного лауреата Нобелівської премії».

Прем`єр-міністр наголосив, що розпочата цього року програма з навчання кращих українських студентів у закордонних вузах реалізуватиметься й надалі.

За словами М.АЗАРОВА, навчання студентів за кордоном пов`язане не з тим, що українські вузи дають погану підготовку, а необхідністю українських вузів вийти до Європи.

Спілкуючись із студентами, глава уряду розповів їм про те, що в 1980 році був направлений на стажування до Бохумського університету в Західній Німеччині. За словами М.АЗАРОВА, під час стажування він зрозумів, що тодішня підготовка учених в СРСР була не гіршою, аніж у західних країнах.

М.АЗАРОВ закликав студентів пам`ятати про це і наголосив, що, незважаючи на відставання в питанні матеріально-технічного оснащення, українська наука не втратила свого потенціалу.

Загалом, за словами міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, який також брав участь на зустрічі із студентами, в конкурсі на навчання за кордоном взяли участь близько 500 осіб, з них було відібрано 142 кращих студентів з різних регіонів України.